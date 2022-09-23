Fode Ballo-Toure kimdir? Oynanan maçlardaki performanslar, transfer iddialar ve sosyal medyada atılan tweetler nedeniyle birçok futbolcu ya da spor adamı hakkında araştırma yapılıyor. Bu konuda en son gündeme gelen isim Fode Ballo-Toure oldu. Fode Ballo-Toure kaç yaşında, nereli? Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor?

Her gün spor basınında çıkan transfer iddiaları, maçlarda sergilenen performans ve sosyal medya gündemine birçok spor insanı ya da futbolcu girmekte ve araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Fode Ballo-Toure oldu. Kişiler Fode Ballo-Toure ile ilgili en çok merak edilen sorular Fode Ballo-Toure kimdir? Fode Ballo-Toure kaç yaşında, nereli? Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor? oldu. Fode Ballo-Toure ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde;

FODE BALLO-TOURE KİMDİR?

Fodé Ballo-Touré 3 Ocak 1997 yılında ,Conflans-Sainte-Honorine, Fransa doğumlu Senegal asıllı futbolcudur. 182 cm boyunda ve 70 kilo olan Fode Toure, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Fode Toure, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Fode Toure, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

FODE BALLO-TOURE HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Kariyerine PSG'de başlayan Fode Ballo-Toure, 2021 yılında Milan'a transfer olmuş ve hala burada forma giymektedir. Toure, Defans mevkiinde forma giymektedir.