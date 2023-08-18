Masterchef'te bugün ödül oyununda 11 çeşit ekmek yapılıyor. Yapılan ekmeklerden birisi de Focaccia oldu. Bunun ardından izleyiciler Focaccia nedir, nasıl bir ekmektir, hangi ülkenin ekmeğidir? merak etti. Peki, Focaccia nedir, nasıl bir ekmek? Focaccia ekmeği nasıl yapılır? Focaccia için gerekli malzemeler neler? Focaccia hangi ülkenin ekmeği? İşte detaylar...

Bugün Masterchef'te birbirinden güzel ekmekler yapıldı. Yapılan ekmeklerden birisi de Focaccia oldu. Peki, Focaccia nedir, nasıl bir ekmek? Focaccia ekmeği nasıl yapılır? Focaccia için gerekli malzemeler neler? Focaccia hangi ülkenin ekmeğidir? Focaccia ekmeği Türkiye'de satılıyor mu, kaç TL, ne kadar? İşte ayrıntılar...

FOCACCİA NEDİR, HANGİ ÜLKENİN?

Focaccia ekmeği, İtalyan mutfağına ait, zeytinyağı ve tuzla tatlandırılmış, üstüne genellikle taze otlar veya diğer malzemelerle süslenen yumuşak ve kabarık bir ekmektir.

FOCACCİA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gram un (yaklaşık 3.5 su bardağı)

7 gram instant maya veya 20 gram taze maya

1.5 su bardağı ılık su

1/4 su bardağı zeytinyağı (ekstra sızma)

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Taze otlar (örneğin biberiye, kekik) veya cherry domates, siyah zeytin gibi dilediğiniz malzemeler

Üzerine Sürmek İçin:

Zeytinyağı

Tuz

FOCACCİA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Unu geniş bir kaba eleyin. Ortasını açın ve mayayı ılık su ile karıştırarak ekleyin. Biraz karıştırıp mayanın kabarmasını bekleyin.

Mayalanan maya karışımına zeytinyağı, tuz ve şeker ekleyin. Yavaşça karıştırarak hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamuru yoğurduktan sonra tezgah üzerine alın ve yaklaşık 10-15 dakika boyunca sıkıca yoğurun. Hamurun elastik ve pürüzsüz hale gelmesi gerekiyor.

Yoğurduğunuz hamuru yağlanmış bir kaba koyun ve üzerini örtüp yaklaşık 1 saat boyunca mayalanmaya bırakın. Hamur iki katına çıkana kadar bekleyin.

Mayalanan hamuru yağlı bir fırın tepsisine yayın. Hamurun üzerine hafifçe bastırarak eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Hamurun üzerine zeytinyağı gezdirin ve parmaklarınızla çukurlar açarak bastırın. Bu çukurlar, ekmeğin kabarırken dekoratif bir dokusu oluşturacaktır.

İsteğe bağlı olarak taze otlar, cherry domates, siyah zeytin gibi malzemeleri çukurların içine yerleştirin.

Üzerini hafifçe örtüp yaklaşık 20-30 dakika daha mayalanmaları için bekleyin.

Fırını önceden 220°C (425°F) dereceye ısıtın.

Mayalanan focaccia ekmeğini önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin veya üstü güzelce kızarana kadar kontrol ederek pişirin.

Fırından çıkan focaccia ekmeğini zeytinyağı ve tuz ile hafifçe sıvayın. İsterseniz ekmeği bir dilimleyici veya bıçakla keserek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun! Focaccia ekmeği yaparken hamurun iyi bir şekilde kabarması ve üzerine ekleyeceğiniz malzemelerle zenginleşmesi önemlidir. Hamurun kabarması için iyi bir mayalanma süresi ve sıcaklık sağlamaya çalışın.