Foça İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yerini aldı

Uluslararası Cittaslow Birliği üyesi Foça Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilçenin turistik ve kültürel değerlerini tanıtmaya başladı. Foça standında flamenko gösterisi yapıldı ve 2 bin adet midye ikram edildi. Belediye başkanları da standı ziyaret etti.

İzmir'in sevilen ilçesi Foça, 92'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'ndaki yerini aldı. Uluslararası Cittaslow Birliği üyesi Foça Belediyesi, ilçenin turistik ve kültürel değerlerini yerli ve yabancı fuar ziyaretçileri ile turizm profesyonellerine tanıtmaya başladı.

FLAMENKO GÖSTERİSİ VE 2 BİN MİDYE İKRAMI

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılış gününde Foça standı önünde Foça Belediyesi dans kursu öğrencileri flamenko gösterisi yaptı. Yöresel mutfağında balık ve deniz ürünleri önemli bir yer tutan Foça'nın Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve mesai arkadaşları fuar ziyaretçisi vatandaşlara iki bin adet midye ikram etti.

DEĞERLERİMİZİ KEŞFEDİN

Kentlerinin sahip olduğu eşsiz doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini fuar ziyaretçileriyle paylaşmak için özel bir tanıtım programı hazırladıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Foça tarihi zenginlikleri ve tarımsal değerlerinden ilham alarak düzenlediğimiz standımızı ziyaret etmenizi çok arzu ediyoruz. İlçemizin değerlerini keşfetmeye bekliyoruz"dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA ZİYARET ETTİ

Foça Belediyesi standını ziyaret edenler arasında Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'da yer aldı.

FUAT STANDI ÖZENLE HAZILANDI

Antik çağ Foça'sının denizcilik ruhunu yansıtan Trireme tarzı Kybele gemisinin burun maketi ve Foça manzarası fotoğrafları ilgi odağı oldu.

Uzun Havuz Belediyeler Sokağındaki Foça Belediyesi standında, fuarın sona ereceği 10 Eylül Pazar gününe kadar Foça Fokoop Doğal Ürünler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üretimi 'Eskiden' zeytinyağı, sabun, lavanta yağı, kantaron yağı, seramik, ahşap, dokuma, resim ve benzeri ürünlerinin yanı sıra antik Phokaia üzümünden elde edilen Foça Karası ve şarabı tanıtılacak. Foça hakkında bilgiler veren broşürler, Foça Belediyesi'nin projelerini ve çalışmalarını anlatan kitapçıklar dağıtılacak.