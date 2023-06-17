Foça'da turizme katkı sağlayanlara ödüller verildi

Foça Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçenin gelişimine katkı sağlayanlara ödüller verildi. Ödül töreninde konuşan Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçeye değer verenlere bu yıl ilk kez ödül verdiklerini, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Foça Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ilçenin gelişimine katkı sağlayanlara ödülleri verildi.

Phokaia Beach ve Resort Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçeye değer verenlere bu yıl ilk kez ödül verdiklerini, bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Foça'nın çok önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Türköz'ü, ilçedeki turizm faaliyetlerini geliştirmek için ilçe dinamikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Foça'nın kent turizmi için önemli olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak ilçenin gelişimine katkı sağlamak için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ile Şair Ataol Behramoğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, eski belediye başkanlarının da aralarında olduğu kişilere ödüllerini sundu. Vefat etmiş belediye başkanlarının ödüllerini yakınları aldı.