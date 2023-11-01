Foça'da turizm sezonu ve 2024 hedefleri değerlendirildi

Foça Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda, geçen turizm sezonu ve 2024 yılında yapılması gerekenler değerlendirildi. Foça'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla benzersiz bir yer olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, turizmin geliştirilmesi adına yapılan çalışmalardan bahsetti.

Foça Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıda, geçen turizm sezonu ve 2024 yılında yapılması gerekenler değerlendirildi.

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz'ün yönetimindeki toplantıya, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ve Mark Warner Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu konuşmacı olarak katıldı.

Foça'daki resmi kurumların temsilcilerinin yanı sıra turizm tesisleri ile gezi teknelerinin işletmecisi ve sahibi turizmcilerin de yer aldığı toplantı, 31 Ekim Salı günü Phokaia Beach Resort'da gerçekleştirildi.

Foça'nın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla benzersiz bir yer olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Turizmin geliştirilmesi adına alt yapıyı güçlendiren birçok çalışma gerçekleştirdik. Üstyapı çalışmalarımız kapsamında, ilçemizin 5 bin yıllık tarihini ve kültürünü tanıtacağımız Nihat Dirim Kent Belleği Merkezimizin yapımı devam ediyor. İlçemize gelen turistlerin daha uzun süre konaklamalarını sağlamak, doğal güzelliklerimizi koruyarak sürdürülebilir turizmi teşvik etmek için çalışıyoruz. Her zaman güç birliği yaparak ilçemizin uluslararası alandaki turizm potansiyelini yeniden yakalamalıyız" dedi.