2019 İzmir yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Peki, Foça Belediye Başkanı hangi partiden? Foça Belediye Başkanı nereden, hangi partiden seçilmiştir?

Foça Belediye Başkanı hangi partiden? Foça Belediye Başkanı nereden, hangi partiden seçilmiştir?

Foça Belediye Başkanı hangi partiden? Sorusu, 2019 İzmir yerel seçimleri ile birlikte belli oldu. Türkiye genelinde yapılan 2019 seçimlerinde İzmir Belediye Başkan adayları; Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tunç Soyer, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Nihat Zeybekci, Saadet Partisi'nin adayı Şerafettin Kılıç ve Demokratik Sol Parti'nin adayı Selçuk Karakülçe oldu. Peki, Foça Belediye Başkanı hangi partiden? Foça Belediye Başkanı nereden, hangi partiden seçilmiştir?

FOÇA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 İzmir yerel seçimleri sonuçlarına göre Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz %56,22 oy oranı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkanı seçilmeye hak kazanmıştır.

FATİH GÜRBÜZ KİMDİR?

İlköğretimi Foça'da tamamladıktan sonra Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini bitiren Fatih Gürbüz, Ege Universitesi Turizm

İşletme Bölümündeki eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Halen Foça'da işletmecilik yapan Gürbüz, CHP Gençlik Kolları, Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığı, CHP Foça İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Fatih Gürbüz İngilizce bilmektedir.