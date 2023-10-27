"FNAF hangi platformda?" Merak ediliyor. Five Nights at Freddy's oyununun beyaz ekrana uyarlanmış filmi yolda. Filmin adı artık Türkiye'de "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gecesi." olması bekleniyor. Peki, FNAF filmi Türkiye'de vizyona girecek mi, nerede, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

FNAF (Five Nights at Freddy's) filmi Türkiye'de vizyona girecek mi, nerede, ne zaman yayınlanacak? FNAF hangi platformda?

2017 yılında Blumhouse Productions, oyunun sinema uyarlamasının haklarını almak üzere yapılan bir anlaşmanın sonucunda bu projeyi üstlendi. Five Nights at Freddy's (FNAF) filmi çekimlerine, bazı ufak tefek gecikmelerin ardından tamamlandı. Peki ama FNAF filmi Türkiye'de vizyona girecek mi, nerede, ne zaman yayınlanacak? FNAF hangi platformda? İşte detaylar…

FNAF FİLMİ TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRECEK Mİ, NEREDE, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Five Nights at Freddy's (FNAF) filmi, 27 Ekim'de sinemalarda ve Peacock yayın platformunda izleyiciyle buluşacak. Türkiye vizyon tarihi henüz belli olmayan film için belirsizlikler sürüyor.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S FİLMİNİN KONUSU

FNAF filmi, sorunlu bir güvenlik görevlisinin Freddy Fazbear'ın Pizza Dükkanı'nda yaşadığı olayları anlatıyor. Gece vardiyasında görev yapan bu güvenlik görevlisi, Freddy'nin Pizza Dükkanı'ndaki gece boyunca hayatta kalmak için çetin bir mücadele vermek zorunda kalır.

Five Nights at Freddy's, Scott Cawthon tarafından geliştirilen bir hayatta kalma ve korku oyununun sinema uyarlamasıdır. Oyun, "Freddy Fazbear's Pizza" adını taşıyan hayali bir pizzacıda geçmektedir. Oyuncu, bir güvenlik görevlisi olarak işe alınır ve amacı, hareket eden animatronik robotları güvenlik kameraları kullanarak gözlemleyerek bu robotlardan korunmaktır.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S OYUNCU KADROSU