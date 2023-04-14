FlyExpress Nihat Çimen ile Gezinomi Ali Ercan davalık oldu

Türk turizminin önemli isimlerinden 30 yıllık turizmci FlyExpress Turizm'in Nihat Çimen, "şirkete ve mallarıma çöktüler" diyerek Gezinomi sahibi Ali Ercan ile davalık oldu. Nihat Çimen, aldatılarak elinden alınan şirketini ve taşınmazını geri istiyor.

"ALDATILDIĞI" İDDİASIYLA DAVA AÇTI

FlyExpress Turizm'in (Fly Express Charter Marketing Turizm Tic.Ltd.Şti) sahibi Nihat Çimen, piyasa borçlarını kapatmak için yarı yarıya ortak olduğu Gezinomi sahibi Ali Ercan hakkında "aldatıldığı" iddiasıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Nihat Çimen, Gezinomi sahibi Ali Ercan'ın, borçlarını fazlasıyla ödediği halde teminat olarak gösterdiği evine el koyduğu, hatta anlaşmaya aykırı olarak üçüncü şahsa sattığı, ortak olduğu şirketin elinden alındığını ileri sürdü.

YİNE GÜNDEMDE

Sedat Peker'in "vurgun yaptılar" diyerek borsada şüpheli halka açılma iddiası ile gündeme gelen Gezinomi sahibi Ali Ercan, bu kez Fly Express Turizm olayı ile yeniden gündeme geldi.

BORCUNU ÖDEDİ, EVİNİ ŞİRKETİ GERİ ALAMADI

Nihat Çimen'in dava dilekçesinde Fly Express Turizm'in piyasa borcu nedeniyle Ali Ercan'dan 17.500.00 TL aldığı, eşine ait 9 adet, kendisine ait bir taşınmazı teminat olarak gösterdiği ve yüzde 50 oranında ortaklık yaptığı daha sonra borcunu 20.949.999.71 TL olarak fazlasıyla ödediği belirtiliyor. Ancak daha sonra eşinin konuyla ilgisi olmadığı nedeniyle teminat olarak österilen 9 adet taşınmazın iade edildiği, ancak Nihat Çimen'in borcunu fazlasıyla ödediği halde kendine ait taşınmazın iade edilmediği, hatta üçüncü bir şahsa devredildiği belirtiliyor.

SPK İLE BDDK'YA SUÇ DUYURUSU, TEHDİT VE KORKUTMA

Bunun üzerine mhkemeye başvuran Nihat Çimen "Yarı yarıya ortak olduğu halde hem şirkete hem de mallarına çökülerek kendisinin dışarda bırakıldığını" iddia ederek, Avukatı Fatih Ekrem Ekinci aracılığıyla mahkemeye yapılan başvuruda Ali Ercan hakkında "Borsada işlem gören şirketin herhangi bir dayanak olmaksızın fiktif faturalar düzenlemek suretiyle ticari kayıt oluşturduğu gerekçesiyle evrakta sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" iddiasıyla suç duyurusu için SPK ve BDDK'ya bildirim yapılacağı anlatıldı. Ayrıca alınan borç kayıtlarının TL cinsi üzerinden yapıldığı Ali Ercan'ın Euro cinsinden ve vade farklı talebinin dayanağının bulunmadığı belirtiliyor.

Ali Ercan tarafından soruşturma dosyasına sunulan "adi yazılı belge"nin baskı, tehdit ve korkutma" neticesinde düzenlendiği iddia edildi. Davaya konu taşınmazın teminat amacıyla verildiği, teminat karşılığı borcun fazlasıyla ödenmesine ve iade edilmesi gerekirken üçüncü kişiye yapılan satışının "sebepsiz zengileşme" kapsamında Yargıtay'ın "İnanç Sözleşmesi" kararı'na uygun olarak tazmin edilmesi istendi.

ŞİRKETİN İÇİ BOŞALTILDI İDDİASI

Dava dilekçesinde "Gezinomi sahibi Ali Ercan'ın Nihat Çimen'in sahibi olduğu Fly Express Turizm'in piyasa borçlarını ödeyeceği, yeni kurulacak dava dışı Fly Express Turizm Ticaret AŞ'ye Nihat Çimen'in ortak edileceği vaadiyle, aldatarak şirkete ait ticare mal varlığı ile işletme bütünlüğünün tamamını yeni kurulan dava dışı Fly Express Turizm Tic.A.Ş.'ye aktarılmasını sağlayıp şirketin içinin boşaltıldığı" iddia edildi ve Nihat Çimen'in zarara uğratıldığı belirtildi.