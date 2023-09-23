Florida'da dev timsah bir kanaldan çıkardığı cansız insan bedenini çenesinde taşırken yakalandı

Florida'daki bir kanalda, ağzında insan cesedi bulunan 4 metrelik bir timsah yakalandı. Olay, Clearwater'ın sadece dört mil güneyinde bulunan Largo'daki bir konut sokakta yaşandı. Tanık JaMarcus Bullard, timsahın ağzında bir ceset olduğunu fark edince hemen olayı kaydetmeye başladı ve yakındaki itfaiye teşkilatını uyardı.

Florida kanalında cansız bir insan bedeni taşıyan 4 metre uzunluğundakibir timsah yakalandı.

Tanık, bu korkunç sahnede 14 fitlik yırtıcının kurbanı çenesinde sıkıca kavradığını ilk gören kişiydi.

Olay, Clearwater'ın sadece dört mil güneyinde bulunan küçük bir topluluk olan Largo'daki bir konut sokakta gerçekleşti. Şahitlerden JaMarcus Bullard, "Ağzında bir ceset olduğunu anlayabildim, bu yüzden kaydetmeye başladım" dedi.

Bullard, bir iş mülakatına gitmekteyken hemen yanı başındaki Largo İtfaiye Teşkilatı'nı uyardı.

Acil servis personeli hızla timsahı sudan çıkardı ve Bullard'a göre "birkaç kez" ateş etti.

Bölge sakinlerinden Jennifer Dean, "Buradayken bir vurulma sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" dedi.

Pinellas County Şeriflik Ofisi, kurbanın ve timsahın kanaldan çekildiğini doğruladı, ancak tetiği çekenlerin onlar olup olmadığını söylemedi. Olay yerinde, kanlı bir timsahın yanında duran soruşturmacılar en az 10 fit uzunluğunda görünen timsahı gösteriyordu.

Bu bölge, timsahların bulunduğu bilinen 5 dönümlük bir göle sahip olan popüler Ridgecrest Park'a yakın bir alandır. Dean'e göre, timsahlar mahallede sık ??sık dolaşırlar, ancak Cuma günü öldürülen timsahla karşılaştığı en büyüklerden biriydi. Polis, adamın ölüm sebebini araştırıyor.