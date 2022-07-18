Florian Grillitsch (Griliş) kimdir? Grillitsch kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı. Peki, Grillitsch kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Florian Grillitsch (Griliş) kimdir?
Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı. Florian Grillitsch (Griliş) kimdir? Grillitsch kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
FLORİAN GRİLLİTSCH (GRİLİŞ) KİMDİR?
Doğum tarihi: 7 Ağustos 1995
(26yaşında)
Neunkirchen, Avusturya
Boy: 1,87 m
Kilo: 77 kg
Florian Grillitsch (d. 7 Ağustos 1995), orta saha pozisyonunda görev yapan Avusturyalı futbolcudur. TSG 1899 Hoffenheim'de forma giymektedir.