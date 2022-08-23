Uzmanlar, Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha kısa ömürlü olduğunu tespit etti. Peki, Flamingo testi nedir? Flamingo testi nasıl yapılır?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre "Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha erken öldüğü tespit edildi. Peki, Flamingo testi nasıl yapılır? Flamingo testi nedir?

FLAMİNGO TESTİ NEDİR?

"Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha erken öldüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, tespitlerinin nedeni hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre dengelerini sağlayamayan insanların kalp krizi, felç, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara yakalanma ihtimalerinin daha yüksek olduğu belirtildi.