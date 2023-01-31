Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 5 maçını da kazanan siyah-beyazlılar, Karagümrük'ü de yenerek seriyi sürdürmeyi hedeflerken maç ile ilgili olarak FKG hangi takım? FKG açılımı ne gibi onular merak edildi.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturuyor. Mücadelede Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var. Maç ile ilgi bu detaylara ek olarak FKG hangi takım? FKG açılımı ne sorularının cevapları araştırıldı. Peki, FKG hangi takım? FKG açılımı ne?

FKG HANGİ TAKIM?

FKG: Fatih Karagümrük Spor Kulübü veya kısaca Karagümrük ya da sponsorluk anlaşması gereğince Vavacars Fatih Karagümrük. İsmini İstanbul'un Fatih ilçesinin Karagümrük mahallesinden alan spor kulübü. 2020-21 sezonunda itibaren maçlarını 76.092 koltuk kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamaktadır.