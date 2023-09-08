Türkiye Fizyoterapistler Günü olarak kabul edilmekte olan Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü, 8 Nisan mı? Özellikle Fizyoterapistler başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırıyor. Peki, Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü, 8 Nisan mı? Fizyoterapistler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü, 8 Nisan mı? Sorusu, 8 Eylül taihinin gelmesi ile birlikte birçok vatandaş tarafından merak edildi ve bu sebepler gündemde yer aldı. Fizyoterapistler Günü sözleri ve mesajları da bu meslek dalı için farkındalık oluşturmak isteyen kişiler tarafından paylaşılıyor. Fizyoterapistler, fiziksel rehabilitasyon, egzersiz terapisi, hareket bozukluklarının tedavisi, spor yaralanmalarının rehabilitesi, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının yönetimi gibi birçok alanda hizmet verirler. Peki, Fizyoterapistler günü 8 Eylül mü, 8 Nisan mı? Fizyoterapistler günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

FİZYOTERAPİSTLER GÜNÜ 8 EYLÜL MÜ, 8 NİSAN MI?

Eylül ayının 8'i, Fizyoterapistler Günü olarak kutlanır. Bu özel gün, fizyoterapistlerin mesleklerini ve sağlık sektöründeki katkılarını kutlamak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılır. Fizyoterapistler Günü, fizyoterapistlerin toplumun sağlığına katkılarını vurgulamak, mesleklerini daha fazla tanıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır.