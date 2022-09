Fizik defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Fizik defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Fizik defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Fizik defteri kareli mi, çizgili mi? Fizik defteri nasıl olmalı? Fizik defteri kaç yaprak olmalı?

FİZİK DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Fizik defteri her ne kadar ezbere dayalı bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Fizik defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır. Özellikle de coğrafya dersi gibi şekillerin, işaretlerin yer aldığı bir derste kareli defter kullanılmaya gayret edilmelidir. Bu sayede not alırken ve notları çalışırken daha okunaklı bir yazı elde edeceksiniz. Not alırken çizdiğiniz şekiller ve şemalar sayesinde ezber yapmanız kolaylaşacaktır.

FİZİK DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Fizik defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Fizik defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.