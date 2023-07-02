FIVB Milletler Ligi puan durumu 2023: Türkiye voleybol liginde kaçıncı sırada, finallere çıktı mı? Filenin Sultanları kaç puanda, ligi kaçıncı bitirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaştı. Heyecan seviyesi yüksek mücadeleyi Sultanlar, 3-0 kazandı. Bunun ardından Milli takımımızın puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu merak edildi. Peki, FIVB Milletler Ligi puan durumu 2023: Türkiye voleybol liginde kaçıncı sırada, finallere çıktı mı? Filenin Sultanları kaç puanda, ligi kaçıncı bitirdi? İşte detaylar...