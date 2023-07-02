FIVB Milletler Ligi puan durumu 2023: Türkiye voleybol liginde kaçıncı sırada, finallere çıktı mı? Filenin Sultanları kaç puanda, ligi kaçıncı bitirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya ile kozlarını paylaştı. Heyecan seviyesi yüksek mücadeleyi Sultanlar, 3-0 kazandı. Bunun ardından Milli takımımızın puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu merak edildi. Peki, FIVB Milletler Ligi puan durumu 2023: Türkiye voleybol liginde kaçıncı sırada, finallere çıktı mı? Filenin Sultanları kaç puanda, ligi kaçıncı bitirdi? İşte detaylar...
A Milli Voleybol Takımımızın da yer aldığı FIVB Milletler Ligi güncel puan durumu merak edildi. Ligde kim kaçıncı sırada, hangi ülke kaçıncı araştırılması yapılıyor. Peki, FIVB Milletler Ligi puan durumu 2023: Türkiye voleybol liginde kaçıncı sırada, finallere çıktı mı? Filenin Sultanları kaç puanda, ligi kaçıncı bitirdi? Brezilya FIVB liginde kaçıncı sırada, kaç puanda? Polonya FIVB liginde kaçıncı sırada, kaç puanda? ABD FIVB liginde kaçıncı sırada, kaç puanda? Japonya FIVB liginde kaçıncı sırada, kaç puanda? İşte bilgiler...
TÜRKİYE FIVB MİLLETLER LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek ilk üç sırada yer almayı garantiledi. Filenin Sultanları, geride kalan 11 maçta 8'inci galibiyetini aldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı şuanda FIVB Milletler Ligi'nde 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Milli takımımız 12 maçta 9 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlara göre finallere kalmayı garantiledi.
FIVB MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 2023
Güncel puan durumu şöyle:
- 1. sırada : Polonya : 10 Galibiyet 2 Mağlubiyet - 29 puan
- 2. sırada : ABD: 10 Galibiyet 2 Mağlubiyet - 28 puan
- 3. sırada : Türkiye : 9 Galibiyet 3 Mağlubiyet - 29 puan
- 4. sırada : Çin : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 24 puan
- 5. sırada : Brezilya : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 24 puan
- 6. sırada : İtalya : 8 Galibiyet 4 Mağlubiyet - 21 puan
- 7. sırada: Japonya : 7 Galibiyet 5 Mağlubiyet - 21 puan
- 8. sırada : Almanya : 7 Galibiyet 5 Mağlubiyet - 20 puan
- 9. sırada : Sırbistan : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 19 puan
- 10. sırada : Kanada : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 18 puan
- 11. sırada : Dominik Cumhuriyeti : 6 Galibiyet 6 Mağlubiyet - 14 puan
- 12. sırada : Hollanda: 5 Galibiyet 7 Mağlubiyet - 18 puan
- 13. sırada : Bulgaristan : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 9 puan
- 14. sırada : Tayland : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 8 puan
- 15. sırada : Hırvatistan : 2 Galibiyet 10 Mağlubiyet - 6 puan
- 16. sırada : Güney Kore : 0 Galibiyet 12 Mağlubiyet - 0 puan
Güncel puan durumuna göre Türkiye şuanda ligde 29 puanla 3. sırada yer alıyor.