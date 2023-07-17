Çin'i 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda ABD'yi geçerek 1. sıraya yerleşti. Ardından ise arama motorlarında FIVB hakkında merak edilenler araştırıldı. Son günlerde sıklıkla karşımıza çıkan FIVB anlamı merak ediliyor. Arama motorlarında FIVB açılımı nedir? FIVB ne demek? FIVB nedir, ne anlama geliyor? araması yapılıyor.

FIVB açılımı nedir? FIVB ne demek? FIVB nedir, ne anlama geliyor? merak ediliyor. FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sıralamasına da damga vurdu. Ay-yıldızlılar, tarihi başarıyla birlikte 1. sıraya yerleşti. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması'nda Türkiye, 358.49 puanla 1. sıraya yükseldi. ABD ise 358.45 puanla 2. sırada yer alıyor. İtalya, 354.41 puanla 3, Çin ise 352.35 puanla 4. sırada. En çok merak edilen ise FIVB açılımı nedir? FIVB ne demek? FIVB nedir, ne anlama geliyor? soruları oldu. FIVB açılımı nedir? FIVB ne demek? FIVB nedir, ne anlama geliyor? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

FIVB AÇILIMI NEDİR?

FIVB, Fédération Internationale de Volleyball (Uluslararası Voleybol Federasyonu) kısaltmasıdır.

FIVB NEDİR?

FIVB, voleybolun uluslararası yönetim organıdır ve dünya genelinde voleybolun yönetimi, düzenlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenir. FIVB, 1947 yılında kurulmuş olup merkezi İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunmaktadır. Merkezi İsviçre'nin Lozan (Lausanne) kentindedir. Başkanı Wei Jizhong'dır.

FIVB, profesyonel voleybol ve plaj voleybolu etkinliklerinin düzenlenmesinden sorumludur. Federasyon, uluslararası voleybol kurallarını belirler, uluslararası voleybol turnuvalarını organize eder ve dünya şampiyonalarını düzenler. Ayrıca, voleybolun uluslararası düzeyde gelişmesini teşvik etmek, olimpiyat oyunlarındaki voleybol etkinliklerinin yönetimini üstlenmek ve voleybolun popülerliğini artırmak için çeşitli programlar yürütür.

FIVB'nin üye federasyonları aracılığıyla dünya genelinde birçok ülkede yerel voleybol faaliyetleri desteklenir. Voleybol ve plaj voleybolu milli takımlarının katıldığı turnuvalar, FIVB tarafından düzenlenir ve yönetilir. Ayrıca, FIVB'nin Grand Slam, World Tour ve Dünya Kupası gibi önemli uluslararası voleybol etkinlikleri düzenlenmektedir.

FIVB, voleybolun uluslararası alanda gelişimini teşvik etmek ve sporun yaygınlaşmasını sağlamak için çeşitli projeler ve programlar yürütmektedir. Amatör ve profesyonel voleybolculara destek sağlayarak, genç yeteneklerin keşfedilmesine ve yetenekli sporcuların yetişmesine yardımcı olmaktadır.

FIVB, voleybolun uluslararası düzeyde tanınmasını ve izlenmesini sağlayan önemli bir kuruluştur. Dünya çapında voleybol severlerin ve sporcuların bir araya gelmesini sağlayarak, voleybolun küresel bir spor haline gelmesine katkıda bulunmaktadır.

FIVB TARİHÇESİ NEDİR?

FIVB, 18-20 Nisan 1947 tarihlerinde Paris'te toplanan bir kongre sırasında kuruldu. Başlangıçta 14 kurucu üye ülke vardı. Bu ülkeler Belçika, Brezilya, Çekoslovakya, Mısır, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Macaristan, Uruguay, ABD ve Yugoslavya'ydı. Fransız Paul Libaud ilk başkanıydı. Kongre, yeni federasyon için başlıca şu hedefleri belirledi: Dünyanın her yerinde voleybolun gelişmesini sağlamak, uluslararası yarışmalar düzenlemek, oyun kurallarını tekbiçimleştirmek ve voleybolun olimpiyat oyunlarına alınmasını sağlamak.

FIVB'nin kuruluşundan iki yıl sonra, yani 1949 yılında erkeklerde ilk Dünya Şampiyonası düzenlendi. Bayanlarda ise ilk Dünya Şampiyonası 1952 yılında düzenlendi. 1964 yılında IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) voleybolu olimpik spor olarak kabul ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın programına aldı. İzleyen yıllarda FIVB'ye üye ülke federasyonların sayısı 89'a ulaştı. 1969 yılında yeni bir uluslararası organizasyon olarak Voleybol Dünya Kupası düzenlenmesine karar verildi.

37 yıl süresince görev yapan Libaud 1984 yılında emekli oldu ve yerine Meksikalı Ruben Acosta başkan seçildi. Aynı yıl FIVB'nin merkezi Paris'ten Lozan'a taşındı. Acosta, voleybolun yaygınlaştırılması için zaman zaman eleştirilen farklı bir politika izledi. Bu dönemde voleybolu televizyonun gereklerine uyarlamak ve voleybol oynayanların ve seyredenlerin sayılarını artırmak için oyun kuralları birçok defa değiştirildi.

Sonraki yıllarda voleybolda yıllık olarak düzenlenecek bir turnuvaya gereksinme duyuldu. Bu amaçla 1990 yılında erkekler için Dünya Ligi (World League) kuruldu. Bayanlar için ise 1993 yılından başlayarak World Grand Prix oluşturuldu. Yine 1993 yılında hiçbir uluslararası organizasyonun olmadığı olimpiyat ertesi yılları değerlendirmek amacıyla erkeklerde ve bayanlarda dört yılda bir düzenlenecek World Grand Champions Cup başlatıldı. Dünya Kupası ise 1991'den itibaren olimpiyat elemeleri için bir turnuva haline getirildi.

Bu dönemde FIVB, plaj voleybolunun yaygınlaştırılması için de yoğun çalışmalara girişti. FIVB tarafından kabul edilen ilk resmi turnuva 1987 yılında Rio de Janeiro'da yapıldı. 1992 yılında ise FIVB içinde plaj voleybolu için ayrı bir bölüm kuruldu. 1994 yılında IOC plaj voleybolunu olimpik spor olarak kabul etti ve 1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda programa aldı.

2020 yılına gelindiğinde FIVB'ye üye ülke federasyonu sayısı 222'ye ulaşmıştı. 24 Ağustos 2008 tarihinde yirmi dört yıl boyunca FIVB'nin başkanlığını yapan Ruben Acosta Hernandez görevi bıraktı. Yerine Çinli Wei Jizhong FIVB'nin başkanlığını üstlendi.