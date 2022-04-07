Fitre kaç TL oldu? Bu sene fitre ne kadar 2022? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Peki, Fitre ne kadar 2022? Bu yıl fitre miktarı kaç TL oldu? Fitre ne zaman verilir? Fitre en geç hangi güne kadar verilebiliyor?

2022 FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Bu rakam geçen yıl için 28 TL'ydi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir.

"BELİRLENEN FİTRE MİKTARI FİDYE MİKTARIDIR"

Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

FİTRE NEDİR?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken sadaka ile o kişilerin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

KİMLER FİTRE VERMELİ?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

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