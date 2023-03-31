Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fitrenin ne kadar olacağı araştırılıyor. 2023 yılı fitre ücreti merak konusu oldu. Peki, Fitre kişi başı ne kadar? 2023 Fitre kaç TL? Fitre ne kadar ödenmeli? İşte detaylar...

Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Bu ayda temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip müslümanlar, fitre vermekle yükümlüdürler. Fitre verecek vatandaşlar tarafından kişi başı fitre ücreti araştırılmaktadır. Peki,Fitre kişi başı ne kadar? 2023 Fitre kaç TL? Fitre ne kadar ödenmeli? Detaylar haberimizde...

FİTRE NEDİR?

Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir. Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

FİTRE ÜCRETİ NE KADAR VERİLİR?

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

2023 FİTRE ÜCRETİ NEDİR?

Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 2023 yılı fitre miktarı 70 TL olarak belirlenmiştir.