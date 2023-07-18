Cildinizdeki lekeleri gidermek aynı zamanda sivilce gibi sorunları ortadan kaldırılmak için krem arayanların sık sık karşısına çıkan Fito krem, son zamanların en çok tercih edilen ürünü oldu. Peki, Fito krem nedir, ne işe yarar? Fito krem cilde faydaları nelerdir? Fito krem nasıl kullanılır?

Yalnızca eczanelerde satılan ve görünümüyle dikkat çeken Fito krem ne işe yarar? Fito kremi kimler kullanmalı? Fito krem ne kadar? Fito krem nasıl kullanılıyor? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı açık bir şekilde yazımızda.

FİTO KREM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Son zamanların en çok konuşulan Fito kremi 40 gramlık tüplerde satılıyor. Yalnızca reçete ile satılan bu kremin etken maddesi Buğday ekstresi (triticum vulgare) ve etilenglikol monifenil eter olan vegenel olarak lavanta esansıdır. Cilt bakım uzmanlarının sık sık önerdiği bu krem, cildin hücrelerinin kendilerini yenilemesine yardımcı oluyor. Özellikle ciltte oluşacak herhangi bir hasarın iyileştirilmesi için kullanılan kremlerden olan Fito Krem, mutlaka uzman bir doktor tarafından önerilerek kullanılması gerekir. Cilt üzerinde kısa sürede gösterdiği etki sayesinde yüzeysel problemleri gideren Fito krem, aynı zamanda kısa sürede cilt dokusunun yenilenmesini sağlıyor.

FİTO KREM CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

Günlük hayatınızda yaşadığınız olumsuz durum ardından sıklıkla adını duyabileceğimiz bu krem, hızlı etkisi sayesinde yaraları veya izlerini ortadan kaldıracaktır. Vücudun herhangi bir bölgesinde, cilt üzerinde oluşacak her türlü hasarın ve yaranın giderilmesi için tercih edilen ilk krem olması da, bu sayede gerçekleşmektedir.