Fıstık ile kaymağın aynı lezzette buluştuğu Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlılar arasında yer alıyor. Kilis'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan cennet çamuru, yapımı zor olan tatlıda bol fıstık, tereyağı, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.

- Fıstık ile kaymağın buluştuğu tatlı: Kilis 'Cennet Çamuru'

Yerli ve yabancı turistler bu tatlıyı çok beğeniyor

KİLİS - Fıstık ile kaymağın aynı lezzette buluştuğu Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlılar arasında yer alıyor.

Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil yapılan Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor. Kilis'e özgü tatlı, adı ve tadı dolayısıyla yılın her mevsiminde tüketiliyor. Ustaların hazırladığı tatlı Türkiye'nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Kilis'e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan cennet çamuru, yapımı zor olan tatlıda bol fıstık, tereyağı, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.

12 yıldan beri Kilis'te faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Baklava ustası İlhan Kilimci, "Cennet çamuru diğer tatlı çeşitlerine göre çok hafif bir tatlı olduğundan dolayı çok fazla talep görüyor. Cennet çamuru, Osmanlıya dayanan tatlı çeşitlerinden biridir. Kilisli ustalar daha önceki yaptıkları yöresel lezzet kadayıfla fıstığın kavrulup harmanlanması daha sonra tereyağı ile iyice yumuşatıldıktan sonra şerbeti de verdikten sonra yumuşatılır ve yeşil bir hale gelir. Sunumu yaparken Kilis'in yöresel kaymağından üzerine ilave ederek insanların damak tadına sunuyoruz. Kilis'e gelen vatandaşların Cennet çamurunu tatmalarını en azından bu şekilde lezzetin var olduğunu bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.