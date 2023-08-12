Fisker, Ronin Modelinin Detaylarını ve Fotoğraflarını Paylaştı

Fisker, Product Vision Day 2023 etkinliği ile 4 yeni elektrikli otomobil modelini tanıttı. Ronin modeli, dikkat çeken özellikleri ve fotoğraflarıyla ön plana çıktı. Metal tavanı açıldığında üstü açık spor otomobil görüntüsünde olan Ronin, 2025 yılında piyasaya sürülecek. Otomobilin altında 1.000 beygirden fazla güç üretebilen elektrikli motorlar bulunuyor ve menzili yaklaşık 1.000 kilometre. İç mekanda ise 17,1 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve dikkat çekici bir direksiyon ekranı yer alıyor. Ronin için ön siparişler başladı ve sadece 999 adet üretilecek.

Fisker, Product Vision Day 2023 etkinliği ile 4 yeni elektrikli otomobil modelini tanıtmıştı. Farklı segmentlerde yer alan elektrikli modellerini tanıtan ve Tesla'yı gözünü kestiren Fisker, yeni elektrikli süper otomobil modeli Ronin'in detaylarını ve yeni fotoğraflarını paylaştı.

Fisker'den 2'si 1 arada otomobil

Fisker'in düzenlediği etkinlikte en çok dikkat çeken model hiç kuşkusuz Fisker Ronin modeli oldu. Dünyanın ilk dört kapılı üstü açılır arabası olarak nitelendirilen Ronin, çıkarılabilir karbon fiber tavanı ile oldukça dikkat çekiyor. Tesla Roadster modeline rakip olması beklenen yeni otomobilin 2025 yılının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

2'si 1 arada bir otomobil olarak yorumlanan Fisker Ronin'in metal tavanı açıldığında tam bir üstü açık spor otomobil görüntüsünde olacak. Şirket ayrıca aracın metal tavanı ve kapılarının yeni elektrikli otomobil için geliştirilen bir akıllı telefon uygulaması ile açılıp kapanabileceğinin de altını çiziyor.

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Yeni elektrikli spor otomobilin gövdesinin altında 1.000 beygirden daha fazla güç üretebilecek elektrikli motorların yatacağı açıklandı. Hafif materyaller kullanılarak üretilen otomobilin bu sayede 275 km/s hıza ulaşabileceği ve 0'dan 100 km/s hıza yaklaşık 2 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor. Yeni elektrikli süper otomobilin menzili de yaklaşık 1.000 kilometre olacak.

Fisker, Ronin modelinin iç mekan görsellerini de bizlerle paylaştı. Adeta bilim-kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen kokpitte 17,1 inçlik bilgi-eğlence sisteminin hakimiyetinde. Sürücünün bilgilendirilmesi için direksiyon üzerinde konumlandırılan bir diğer ekran ise gerçekten çok dikkat çekici görünüyor.

Fisker, Ronin modeli için şimdiden ön siparişleri almaya başladı. 2 bin dolarlık sipariş bedeli ile sıraya girilecek otomobilden sadece 999 adet üretilecek. Fisker'in elektrikli süper otomobili için istediği rakam ise 385 bin dolar.