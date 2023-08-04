Fisker, Product Vision Day 2023 etkinliği ile 4 yeni elektrikli otomobil modelini tanıttı. Farklı segmentlerde yer alan elektrikli modellerini tanıtan Fisker, Tesla'ya gözünü dikmiş gibi görünüyor. İşte Fisker Ronin, Pear, Alaska ve Force E modellerinin detayları.

Fisker, Product Vision Day 2023 etkinliği ile 4 yeni elektrikli otomobil modelini tanıttı. Farklı segmentlerde yer alan elektrikli modellerini tanıtan Fisker, Tesla'ya gözünü dikmiş gibi görünüyor. İşte Fisker Ronin, Pear, Alaska ve Force E modellerinin detayları.

Fisker 4 yeni elektrikli otomobil modelini tanıttı

Tanıtımda en çok dikkat çeken model hiç kuşkusuz Fisker Ronin modeli oldu. Dünyanın ilk dört kapılı üstü açılır arabası olarak nitelendirilen Ronin, çıkarılabilir karbon fiber tavanı ile oldukça dikkat çekiyor. Tesla Roadster modeline rakip olması beklenen yeni otomobilin 2025 yılının sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Fisker'in elektrikli spor otomobili 1.000 kilometreye varan menzili ile oldukça dikkat çekiyor. Üç adet elektrik motoruna ev sahipliği yapacak olan otomobil dört tekerlekten çekiş sunacak. Elektrikli otomobil, sahip olduğu üç motorun ürettiği 1.000 beygirin üzerindeki güç ve tork sayesinde 100 km/s hıza sadece 2 saniyede ulaşacak.

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Fisker'in uygun fiyatıyla öne çıkan modeli Pear ise etkinlikte dikkatleri üzerine çeken bir başka otomobil oldu. Yaklaşık 500 kilometrelik bir menzil sunması beklenen otomobilin, 29 bin dolarlık bir fiyat etiketi ile sunulması bekleniyor. Şirket, teşviklerle birlikte bu rakamın 22 bin dolar seviyesine düşebileceğini de ifade etti. Fisker'in uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin 2025 yılının ortalarında satışa sunulması bekleniyor.

Diğer yandan, Fisker, Alaska modeli ile gittikçe büyüyene elektrikli pick-up pazarına da giriş yapacak. Ford F-150 Lightning, Rivian R1T, Hummer EV ve Chevrolet Silverado gibi modellerin karşısına çıkacak olan Fisker Alaska, hafif yapısı ile bu modellerden ayrılıyor.

Dünyanın en hafif pick-up modeli hedefi ile yola çıkacak olan Fisker Alaska, WLPT döngüsüne göre maksimum 700 kilometre menzil sunacak. 2024 yılında piyasaya sürülmesi beklenen modelin 45 bin 400 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor. Şirket bu rakamın ABD'deki teşvikler ile 38 bin dolar seviyesine inebileceği inancında.

Son olarak, elektrikli otomobil üreticisi, hali hazırda yollarda olan Ocean modeline bir eklenti paketi olan Force E'yi gözler önüne serdi. 33 inçlik kalın arazi lastikleri ve 21 inçlik alüminyum aero jantları ve ekstra geniş çamurlukları ile tam bir off-road aracı gibi görünen Force E, Ocean modeline sahip olmak isteyen kişilerin beğenisine sunuldu.

Yerden daha yüksek yapısı, tampon korumalıkları ve özel amortisörleri ile off-road ruhunu tam olarak yansıtan Force E paketi, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibare sunulmaya başlayacak. Mevcut Ocen müşterilerinin de bu paketi satın alabileceği ifade ediliyor.

Fisker, tanıttığı dört yeni elektrikli otomobil ile ilerleyen yıllarda adından çok söz ettirecek gibi görünüyor. Peki siz Fisker Ronin ve diğer modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.