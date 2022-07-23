Fish and chips tarifi! 23 Temmuz Masterchef Fish and chips nasıl yapılır? Fish and chips yemek tarifi! Fish and chips için gerekli malzemeler nelerdir
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Masterchef 23 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Fish and chips yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Fish and chips nasıl yapılır? Fish and chips yemeği için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Fish and chips tarifi oldu. En güzel Fish and chips yemek tarifi nasıldır? Fish and chips yemeği nasıl yapılır? Fish and chips için gerekli malzemeler nelerdir? Fish and chips tarifi! 23 Temmuz Masterchef Fish and chips nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…
FİSH AND CHİPS TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 400gramfileto mezgit
- 2adetorta boy patates
- Kaplama harcı için:
- 1su bardağıun
- 1/2su bardağımısır nişastası
- 2adetyumurta
- 1su bardağımaden suyu
- 1/2su bardağısüt
- 1/2çay kaşığıtuz
- 1/2çay kaşığıkarabiber
Kızartmak için:
- 2su bardağıayçiçek yağı
Tartar sos için:
- 4yemek kaşığısüzme yoğurt
- 2yemek kaşığımayonez
- 4adetsalatalık turşusu
- 1yemek kaşığıkapari çiçeği
- 1yemek kaşığılimon suyu
- 1/4demetdereotu
- 1/4çay kaşığıtuz
FİSH AND CHİPS NASIL YAPILIR?
- Kaplama harcı için; buzdolabında beklettiğiniz un, mısır nişastası, yumurta, maden suyu, süt, tuz ve karabiberi bir kapta pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın.
- Deri ve kılçık kısımlarını ayıkladığınız fileto mezgitleri parmak şeklinde kesin arzuya göre dilim olarak bırakın.
- Kabuğunu soyduğunuz patatesleri, parmak şeklinde kesin. Bol suda duruladıktan sonra üzerlerini bir kağıt havlu yardımıyla kurulayın.
- İkiye böldüğünüz ayçiçek yağını ayrı ayrı tavalarda kızdırın. Fileto mezgit balıklarını hazırladığınız kaplama harcına buladıktan sonra kızgın yağda, arkalı önlü ters çevirerek kızartın.
- Parmak şeklinde doğradığınız patatesleri de kızgın yağa bırakın ve aralarda karıştırarak altın sarısı renk alana kadar kızarmalarını sağlayın.
- Kağıt havlu üzerine aldığınız balık ve patatesleri, fazla yağını bırakmalarını için 2-3 dakika kadar dinlendirin.
- Tartar sos için; uç kısımlarını kestiğiniz salatalık turşularını küçük küpler halinde kesin. Dereotu ve kapari çiçeklerini incecik kıyın. Süzme yoğurt, mayonez, limon suyu, tuz ve doğranmış tüm malzemeleri küçük bir kapta karıştırın.
- Servis tabağına aldığınız kızarmış balık ve patatesleri, tartar sosla birlikte bekletmeden servis edin. Arzu ettiğiniz yeşillikler ile birlikte sevdiklerinizle paylaşın.