Fish and chips tarifi! 23 Temmuz Masterchef Fish and chips nasıl yapılır? Fish and chips yemek tarifi! Fish and chips için gerekli malzemeler nelerdir

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Fish and chips tarifi oldu. En güzel Fish and chips yemek tarifi nasıldır? Fish and chips yemeği nasıl yapılır? Fish and chips için gerekli malzemeler nelerdir? Fish and chips tarifi! 23 Temmuz Masterchef Fish and chips nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

FİSH AND CHİPS TARİFİ İÇİN MALZEMELER

400gramfileto mezgit

2adetorta boy patates

Kaplama harcı için:

1su bardağıun

1/2su bardağımısır nişastası

2adetyumurta

1su bardağımaden suyu

1/2su bardağısüt

1/2çay kaşığıtuz

1/2çay kaşığıkarabiber

Kızartmak için:

2su bardağıayçiçek yağı

Tartar sos için:

4yemek kaşığısüzme yoğurt

2yemek kaşığımayonez

4adetsalatalık turşusu

1yemek kaşığıkapari çiçeği

1yemek kaşığılimon suyu

1/4demetdereotu

1/4çay kaşığıtuz

FİSH AND CHİPS NASIL YAPILIR?