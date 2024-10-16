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Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi?

Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Fırtınanın İçinde filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Fırtınanın İçinde konusu, özeti ve Fırtınanın İçinde oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Fırtınanın İçinde filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Fırtınanın İçinde filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Fırtınanın İçinde filmini izleyecek olanların merak ettiği Fırtınanın İçinde konusu nedir, Fırtınanın İçinde oyuncuları kimler ve Fırtınanın İçinde özeti gibi konuları inceliyoruz.

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fırtınanın İçinde, küçük bir kasaba olan Silverton'u vuran şiddetli hortumların etkilerini sonrasında yaşam mücadelesi veren kasaba halkının hikayesini anlatıyor. Kasaba halkı, art arda gelen hortumların daha da şiddetleneceğini öğrenince ikiye ayrılır.

Bir grup, hayatlarını kurtarmak için bölgeyi terk etmeye çalışırken, diğerleri büyük fırtınayı görmek ve görüntülemek için tehlikeye atılmayı seçer. Kasaba, doğanın yıkıcı gücüyle başa çıkmaya çalışırken, insanları da riskli ve duygusal kararlar almaya zorlar.

OYUNCULAR

Richard Armitage

Sarah Wayne Callies

Matt Walsh

Alycia Debnam-Carey

Arlen Escarpeta

Ana çekimler Temmuz 2012'de Detroit'te başladı.13 Ağustos 2012'de çekimler Detroit'te tamamlandıktan iki hafta sonra Rochester, Michigan'a taşındı.Ayrıca Oakland Charter Township , Oakview Ortaokulu ve Oakland Üniversitesi'nde de çekimler yapıldı .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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