FIRTINA UYARISI VERİLEN İLLER || Fırtına uyarısı ne zaman, hangi iller için verildi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, açıklanan meteorolojik değerlendirmeler sonrası sosyal medya ve arama motorlarında "Fırtına geliyor mu?", "Fırtına uyarısı neden yapıldı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Özellikle kuvvetli rüzgar ve ani hava değişimlerinin gündeme gelmesiyle birlikte, olası risklere karşı nasıl önlem alınması gerektiği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Meteoroloji'nin yaptığı fırtına uyarısının kapsamı nedir? Fırtına ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek İşte, kamuoyunun merakla sorduğu sorulara dair tüm detaylar...

FIRTINA UYARISI NEDİR?

Fırtına uyarısı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, belirli bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ya da tam fırtına gibi hava olaylarına karşı yapılan önceden bilgilendirmedir. Bu uyarılar, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla yapılır ve hava koşullarının tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini gösterir.

FIRTINA UYARISI VERİLEN İLLER

Fırtına uyarılarında genellikle rüzgarın yönü, saatteki hızı, beklenen süresi ve etkilenebilecek alanlar belirtilir. Uyarı seviyeleri ise genellikle sarı, turuncu ve kırmızı kod ile ifade edilerek tehlikenin ciddiyetine dikkat çekilir.

Fırtına uyarısı ne zaman

FIRTINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, 24 Nisan 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren birçok bölgede hissedilmeye başlayacak. Özellikle iç kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 70 km'ye kadar ulaşabilir.

Fırtına uyarısı hangi iller için verildi

Fırtınanın etkisinin, hava durumu raporlarına göre 25 Nisan 2025 Cuma günü sabah saatlerine dek sürmesi bekleniyor. Bu süreçte çatı uçması, ağaç devrilmesi, enerji hatlarında kopma gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması isteniyor.

FIRTINA UYARISI HANGİ İLLERDE VERİLDİ?

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller şunlardır:

Afyonkarahisar

Ankara

Bitlis

Bolu

Burdur

Çankırı

Çorum

Denizli

Eskişehir

Hakkari

Isparta

Kastamonu

Kütahya

Manisa

Siirt

Sivas

Şırnak

Uşak

Van

Karabük

Bu illerde, özellikle güney ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir.