Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne? - Haberler

Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Serdar Ortaç / Sera Tokdemir ikilisine aittir. Müziği ise Serdar Ortaç'a aittir.

FIRTINA ŞARKI SÖZLERİ

Bugün geldin aklıma

Zaten çıkmıyorsun ki

Hayatıma renk katan

Gözlerinle mahf ediyorsun ki

***

Gel aşkım sana ben ne yaptım istemem ağlamanı

Ömrümden ömür gitti

Aşıklar ayrılmamalı

Gel de bitsin

***

Ben de korkuyorum senin gibi fırtınalardan

Aşkım biliyorum senin gibi yok bu dünyada

Neden alıyorsun gözyaşımız kalmadı fazla

Aşkım özlüyorum bizim gibi yok bu dünyada

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