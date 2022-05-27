Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne? - Haberler

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Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne?

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Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne?

Nihan Çelik ve Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı 'Fırtına' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Nihan Çelik & Serdar Ortaç şarkı sözleri nelerdir? Fırtına şarkısının sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Serdar Ortaç / Sera Tokdemir ikilisine aittir. Müziği ise Serdar Ortaç'a aittir.

FIRTINA ŞARKI SÖZLERİ

Bugün geldin aklıma

Zaten çıkmıyorsun ki

Hayatıma renk katan

Gözlerinle mahf ediyorsun ki

***

Gel aşkım sana ben ne yaptım istemem ağlamanı

Ömrümden ömür gitti

Aşıklar ayrılmamalı

Gel de bitsin

***

Ben de korkuyorum senin gibi fırtınalardan

Aşkım biliyorum senin gibi yok bu dünyada

Neden alıyorsun gözyaşımız kalmadı fazla

Aşkım özlüyorum bizim gibi yok bu dünyada

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