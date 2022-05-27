Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne? - Haberler

Fırtına şarkı sözleri! Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına sözleri nelerdir? Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı ne?
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Nihan Çelik ve Serdar Ortaç'ın yeni şarkısı 'Fırtına' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Nihan Çelik & Serdar Ortaç şarkı sözleri nelerdir? Fırtına şarkısının sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Nihan Çelik & Serdar Ortaç - Fırtına şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Serdar Ortaç / Sera Tokdemir ikilisine aittir. Müziği ise Serdar Ortaç'a aittir.
FIRTINA ŞARKI SÖZLERİ
Bugün geldin aklıma
Zaten çıkmıyorsun ki
Hayatıma renk katan
Gözlerinle mahf ediyorsun ki
***
Gel aşkım sana ben ne yaptım istemem ağlamanı
Ömrümden ömür gitti
Aşıklar ayrılmamalı
Gel de bitsin
***
Ben de korkuyorum senin gibi fırtınalardan
Aşkım biliyorum senin gibi yok bu dünyada
Neden alıyorsun gözyaşımız kalmadı fazla
Aşkım özlüyorum bizim gibi yok bu dünyada
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