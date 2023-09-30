Fırtına sahasında esti! Trabzonspor, Pendikspor'u tek farkla geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 yendi. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu ve Anastasios Bakasetas attı. Pendikspor'un tek golü Endri Çekici'den geldi.

Geçen hafta Hatayspor'a karşı son anda kaybeden Trabzonspor, ligin 7.haftasında Pendikspor'u sahasında 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

ONUACHU TARİHE GEÇTİ

Trabzonspor'un yeni yıldızı Paul Onuachu, 2007-2008 sonrası dönemde forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

MAÇ İLK YARIDA BİTTİ

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas attı. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Endri Çekici'den geldi.

MENDY KIZARDI

Bordo-mavili takımda Batista Mendy, 72. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Mendy, Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.