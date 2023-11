First sakız hangi ülkenin? First hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? First markası nereye ait?

First, ürünleriyle tanınan ve uzun yıllardır bilinmekte olan bir markadır. Bu kapsamda zaman zaman First hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, First hangi ülkenin? First hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? First markası nereye ait?

FİRST HANGİ ÜLKENİN?

First, 1996 yılında sakız pazarına adım atan ve günümüzde Mondelez International tarafından yönetilen bir markadır. Mondelez International, küresel atıştırmalık yiyecek ve içecek şirketlerinden biri olarak öne çıkar ve First gibi sevilen markaların da sahibidir. Mondelez International, First Sakız gibi birçok tanınmış markanın yanı sıra çikolata, kraker, bisküvi, şeker gibi atıştırmalık yiyecekleri üretmek üzere 2012 yılında Kraft Foods'tan ayrılarak kurulmuştur. Amerika merkezli olan Mondelez, dünya genelinde yaklaşık 180 ülkede faaliyet göstererek geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir.