San Francisco merkezli bir banka olan First Republic Bank hakkındaki detaylar gündemdeki yerini aldı ve First Republic Bank battı mı? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, First Republic Bank battı mı? First Republic Bank kapandı mı, iflas mı etti?

First Republic Bank'ın müşterileri hesaplarından para çekmeye başladı ve banka, mevduat sertifikalarında daha yüksek oranlar sunarak akıntıyı durdurmaya çalıştı. Daha sonrasında yaşanan farklı gelişmelerin ardından konu hakkındaki diğer detaylar merka konusu haline geldi ve tekrar araştırılmaya başlandı. Peki, First Republic Bank battı mı? First Republic Bank kapandı mı, iflas mı etti?

FİRST REPUBLİC BANK BATTI MI?

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), First Republic Bank'in 1 Mayıs 2023 tarihinde iflas ettiğini ve JP Morgan Chase'e satılacağını açıkladı. Pazartesi sabahı varılan anlaşmanın bir parçası olarak JPMorgan, First Republic'in sigortalı ve sigortasız 92 milyar dolarlık mevduatının tamamını üstleneceğini söyledi. Ayrıca bankanın yaklaşık 173 milyar dolarlık kredi ve 30 milyar dolarlık menkul kıymet de dahil olmak üzere varlıklarının çoğunu satın alıyor. FDIC, First Republic'in kredilerindeki kayıpları JPMorgan ile paylaştı.