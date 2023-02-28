Firmino kimdir? Roberto Firmino kaç yaşında, nereli mevkiisi ne?

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ROBERTO FİRMİNO KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Ekim 1991

(31 yaşında),

Maceió, Alagoas, Brezilya

Roberto Firmino Barbosa de Oliveira kısaca Roberto Firmino (d. 2 Ekim 1991, Maceió, Brezilya) Liverpool ve Brezilya millî takımında forma giyen futbolcudur. Santrfor mevkiinde görev almaktadır.

Firmino kariyerine 2008 yılında Brezilya'nın amatör liglerinde mücadele eden CR Brasil'de başladı. 2010 yılında Tombense FC'te transfer oldu ve burdada forma şansı bulamayınca aynı yıl içinde Figueirense'ye transfer oldu. Burada 38 maçta forma giydi 6 gol attı ve olumlu performasıyla adını duyurmaya başladı. Firmino 2010-11 sezonunun devre arasında Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim'e transfer oldu. İlk Bundesliga maçına Mainz 05'e kendi evlerinde 2-1 kaybettikleri maçta çıktı. 2015-2016 sezonu öncesi 30 milyon € karşılığında Liverpool FC takımına transfer oldu.