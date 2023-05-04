Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Peki, Firmino Galatasaray'a mı gelecek? Firmino hangi takıma geliyor?

Herkes uçağı takip edecek! Dünya yıldızı Firmino, Süper Lig'e geliyor

Galatasaray, Roberto Firmino transferi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi olmayan Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Firmino'nun Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu öğrenildi. Firmino Galatasaray'a mı gelecek?

FİRMİNO HANGİ TAKIMA GELİYOR?

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Firmino, Galatasaray'ın ilgisinden memnun. Pek çok teklif alan 31 yaşındaki futbolcunun borservisinin olmaması kulüplerin iştahını kabarttı. Brezilyalı forvetin ücreti Galatasaray'a göre yüksek kalıyor. Ancak Cim-Bom, önümüzdeki sezon ayrılacak futbolcularla birlikte açılacak boşlukları nokta atışı isimlerle tamamlamak istiyor.

Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor.