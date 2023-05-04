Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Peki Firmino Galatasaray'a gelecek mi? Firmino Galatasaray'a transfer olacak mı?

Herkes uçağı takip edecek! Dünya yıldızı Firmino, Süper Lig'e geliyor

Firmino Galatasaray'a gelecek mi? Bu sezon yaptığı transferlerle taraftarını mest eden Galatasaray, aynı politikasını önümüzdeki sezon da sürdürecek. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Galatasaray, Firmino'yu kadrosuna katmak için uğraşıyor. Peki Firmino Galatasaray'a gelecek mi? Firmino Galatasaray'a transfer olacak mı? Detaylar...

FİRMİNO GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, Roberto Firmino transferi için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi olmayan Brezilyalı yıldız için tüm şartlarını zorlayacak. Firmino'nun Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'IN İLGİSİNDEN MEMNUN

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Firmino, Galatasaray'ın ilgisinden memnun. Pek çok teklif alan 31 yaşındaki futbolcunun borservisinin olmaması kulüplerin iştahını kabarttı.

MAAŞI YÜKSEK

Brezilyalı forvetin ücreti Galatasaray'a göre yüksek kalıyor. Ancak Cim-Bom, önümüzdeki sezon ayrılacak futbolcularla birlikte açılacak boşlukları nokta atışı isimlerle tamamlamak istiyor.

KLOPP DA TUTAMADI

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Firmino'nu takımda tutma konusunda başarılı olamadıklarını söylemişti. Brezilyalı futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 karşılaşmada 9 gol atıp 4 asist üretti.