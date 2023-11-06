Haberler ›› Otomobil ›› Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller

2023 yılında satış ve zam rekorları kıran sıfır otomobil piyasasında fiyat artışları dururken, indirim dönemi başladı. Kasım ayı fiyat listelerini güncelleyen otomotiv firmaları, yeni kampanyalarını duyurdu. Şu an en ucuz otomobil 675 bin TL ile Hyundai i10. İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobillerin listesi.