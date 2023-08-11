Firmalar listeleri güncelledi! İşte Türkiye'de satılan sıfır otomobillerin ağustos fiyatı

Piyasada sıfır araç bulunmaması, döviz kurundaki yükseliş gibi nedenlerle otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Bu kapsamda firmalara ağustos ayı ile birlikte fiyatlarını güncelledi. İşte Türkiye'de 1.5 milyon TL'nin altında satılan sıfır araçlar ve fiyatları...

Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunurluğundaki sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor. Firmalar her ay fiyat güncellemesi yaparken, ağustos ayına ait liste fiyatları da yayınlandı.

FİYATLAR SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Otomobil firmaları sıfır araçları piyasaya sürmeye başlarken, hala talebe karşılık veremiyor. Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor.

AĞUSTOS FİYATLARI

Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Sizler için Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobil fiyatlarını toparladık.

İşte marka marka ağustos ayı güncel listesi

VOLKSWAGEN

SEAT

SKODA

CİTROEN

DACİA

FIAT

KİA

OPEL