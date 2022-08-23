Fırıncının Karısı filminin konusu ve nerede çekildiği gündeme geliyor. Televizyon ekranında yayınlanan Fırıncının Karısı nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var merak ediliyor. Peki, Fırıncının Karısı nerede çekildi? Fırıncının Karısı konusu ne? Fırıncının Karısı oyuncu kadrosu!

Başrolleri Alper Kul ve Büşra Pekin'in paylaştığı Fırıncının Karısı nerede çekildi seyirciler tarafından merak ediliyor. Fırıncının Karısı konusu ne ve Fırıncının Karısı oyuncu kadrosunda kimler var araştırılıyor. Fırıncının Karısı nerede çekildi? Fırıncının Karısı konusu ne? Fırıncının Karısı oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizdedir…

FIRINCININ KARISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı filmi yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer'den Üsküdar'a, İstanbul'un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.

FIRINCININ KARISI KONUSU NE?

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler.

Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdane, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KADROSU

Alper Kul

Büşra Pekin

Korhan Herduran

Ferdi Sancar

Seda Türkmen

Beyti Engin

Ayça Koptu