Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu'nda gazeteci Murat Ağırel'in Tuzlaspor ile ilgili iddialarını takım adı vermeden gündeme getirmiş ve araştırılmasını istemişti. Tuzlaspor'dan Koç'a gündeme oturan bir yanıt geldi. Peki, Fırıldak Ali kim? Fenerbahçe Lamine Diack transfer olayı ne?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor'un bilet satışında usulsüzlük yapıldığıyla ilgili iddiaları takım adı vermeden gündeme getirmişti. Tuzla cephesinden "Fırıldak Ali!" başlığıyla Koç'a çok ağır suçlamalarda bulunuldu. Tuzlaspor'un açıklamasında, Fenerbahçe'nin Lamine Diack transferiyle ilgili iddialar gündeme getirilirken, Ali Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin sahibi Olgun Peker'e transfer parası aktardığı öne sürüldü. Fırıldak Ali kim? Fenerbahçe Lamine Diack transfer olayı ne?

FENERBAHÇE LAMİNE DİACK TRANSFER OLAYI NE?

Tuzlaspor'dan "Fırıldak Ali" başlığıyla yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Lamine Diack transferine ilişkin iddialar gündeme getirildi. Öte yandan Ali Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin sahibi Olgun Peker'e transfer parası aktardığı öne sürüldü.

Tuzlaspor'un açıklaması şöyle:

"KARALAMALARA DESTEK VERİLMESİNİ HAYRETLE KARŞILAMAKTAYIZ"

" Fenerbahçe'de Başkanlık görevini ifa eden Ali Koç, 05.11.2023 tarihinde Kulübümüz aleyhine yapılan hukuki dayanaktan yoksun karalamalara destek vermiştir. Önemle belirtmek isteriz ki, daha önce yapmış olduğumuz basın açıklamasında Halk TV'de Murat Ağırel'in Passolig hakkındaki bilgisizliği nedeniyle bu talihsiz açıklamalara yer verdiğini belirtmiştik. Fenerbahçe Başkanı tarafından bu mesnetsiz karalamalara destek verilmesini hayretle karşılamaktayız. Ali Koç tarafından her ne kadar bu konunun TFF tarafından dikkate alınmadığını belirtmişse de, Kulübümüz aleyhine kesin nitelikte belge ve bilgi olmaksızın açıklama yapılamayacağı hukukumuzun temel ilkeleri kapsamında her türlü izahtan varestedir. Kaldı ki, yapılan karalamaların aksinin ispatı mümkün olup Passolig kayıtlarında mevcuttur. Bu nedenle gerekli araştırmaların yapılması için görevlileri göreve davet etmiştik.

LAMINE DIACK TRANSFERİ

Aynı tutumu Fenerbahçe tarafından Lamine Diack transferi hakkında da beklemekteyiz. Nitekim söz konusu futbolcu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Kulübümüz Başkanını aramak suretiyle "Başkanım bırak oyuncuyu alalım, biz bu oyuncuyu oynatacağız, sonrasında sonraki satıştan payını ben size ödeyeceğim" demesi üzerine cüzi bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fakat ne var ki Fenerbahçe, oyuncuyu tek bir antrenmana dahi sokmaksızın ardışık transfer ile birkaç gün İçerisinde Ankaragücü'ne transfer etmiştir. Futbolcunun ardışık bu iki transferinin FIFA ve TFF tarafından yasaklanan ve sonucu transfer yasağı cezasına kadar uzanabilen bir "köprü transfer" olduğu ve ardışık bu transferden dolayı TFF tarafından Fenerbahçe'ye disiplin cezası uygulanması gerektiği hususu her türlü izahtan vareste olup, asıl incelenmesi gereken husus budur!

"YAPMIŞ OLDUĞU ALGI FIRILDAKLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Trabzonspor mağlubiyetinin gündemini değiştirmek maksatlı, Kulübümüz aleyhine asılsız karalamalara dahil olan Fenerbahçe'nin öncelikli olarak kendi yaptığı talimata aykırılıklar ve disiplin ihlalleri ile ilgilenmesi gerekmektedir. Her fırsatta TFF'nin kendisine karşı olduğunu iddia eden Ali Koç'un TFF'nin Fenerbahçe menfaatine hiç hareket etmiyormuş gibi kamuoyunda karşı yapmış olduğu algı fırıldaklıktan başka bir şey değildir.

ALİ KOÇ'A OLGUN PEKER İLE İLGİLİ SORULAR

• Asıl araştırılması gereken ve cevaplarının verilmesi gereken sorular şunlardır: Lamine Diack'ı henüz transfer etmeden Ankaragücü ile kapalı kapılar ardında transferi hususunda anlaştın mı Fırıldak Ali?

• Bu transferden elde ettiğin 450.000 Avro geliri Fenerbahçe'nin kasasına mı yoksa beraber işler tuttuğun ve kirvesi olduğun Olgun Peker'e mi aktardın Fırıldak Ali?

• Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?

• Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?

• Senden yaşça büyük, Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki Sn. Ogün Altıparmak' a söylediğin sözler saygısızlık değil midir Fırıldak Ali?

"ELİMİZDEKİ BELGELERİ YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ"

Bilindiği üzere TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Mükerrer 11. Maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta TFF tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın, devamlı surette TFF'nin Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir Fırıldak Ali? Bu hususa dair elimizdeki resmi belgeleri yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızla."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Murat Ağırel'in iddialarını gündeme taşıyan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bir takımdan bahsediliyor, 536 Passolig'i var, 4-5 bin TL'den bilet satıyor. 10 bin bilet satılmış ama stadyumda 3 kişi var deniliyor. Başka bir maçta da 50 bin TL'lik bilet satılmıştı deniyor. Yani kara para aklama imasında bulunuluyor. Bence çok ciddi bir iddia bu." ifadelerini kullanmıştı.