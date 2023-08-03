Firdevs Topal kimdir? Masterchef 2023 konuğu Firdevs Topal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef'te haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün oynanacak. Bugünkü oyunda Anadolu'nun dört bir yanından 5 kadın üretici programa konuk olacak ve yemekler için oy kullanacak. Konuk olacak isimlerden birisi de Firdevs Topal oldu. Peki, Firdevs Topal kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Firdevs Topal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün 5 kadın üretici programa konuk olacak. Üreticilerin isimleri ve nereli oldukları merak edildi. Peki, Firdevs Topal kimdir? Masterchef 3 Ağustos 2023 konuğu Firdevs Topal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Firdevs Topal ne işi yapıyor? İşte bilgiler...

FİRDEVS TOPAL KİMDİR?

Bugün Masterchef 2023'e Anadolu'nun dört bir tarafından 5 kadın üreticisi programa konuk olacak. Programa konuk olan isimlerden birisi de Firdevs Topal oldu. Firdevs Topal programa Rize'den katılıyor. Firdevs Topal 3 Ağustos 2023 Masterchef yeni bölümünde yemeklere oy verecek olan isimlerden birisidir.

MASTERCHEF HAFTANIN 3. DOKUNULMAZLIĞI NE ZAMAN?

Masterchef 2023'te bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu bugün (3 Ağustos 2023) tarihinde oynanacak. Programda 5 kadın üreticisi oy kullanacak. 5'er yemekten 25 oy kullanılacak ve 13 oyu alan takım son dokunulmazlığın sahibi olacak.