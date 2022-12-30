Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Ne zaman, nerede ve nasıl öldü?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında Fırat Yılmaz Çakıroğlu kim merak ediliyor. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ne zaman öldü, kaç yaşında öldü? Fırat Yılmaz Çakıroğlu nasıl öldü?

Fırat Çakıroğlu kimdir, nasıl öldü? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında Fırat Yılmaz Çakıroğlu kim merak ediliyor. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ne zaman öldü, kaç yaşında öldü? Fırat Yılmaz Çakıroğlu nasıl öldü? İşte detaylar...

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek evladıydı. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak öldürüldü. Fırat Çakıroğlu'nu öldüren katil, 880 gün süren yargılama sonrası terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir. Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde de bir spor tesisine adı verilmiştir.