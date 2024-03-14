Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli?
Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu, AK Parti'nin Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Seydaoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Detaylar haberimizde.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu oldu. Peki, Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli?
FIRAT SEYDAOĞLU KİMDİR?
Fırat Seydaoğlu, AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Eğil Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.