Yoğun bakımlarda bebekleri ölüme terk eden Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava 4'üncü günde sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Dün sanık hemşire ve doktorlardan art arda itiraflar gelmişti. Bugün ise yeni sanıklar savunmalarını yaptı. Sanık Serdar Yüksel savunmasında, Gıyasettin Mert Özdemir ve Fırat Sarı'dan para aldığını itiraf etti. Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri kimdir?

FIRAT SARI KİMDİR?

Fırat Sarı, İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve bu süreçteki ihmalkar davranışları nedeniyle ölümlerine yol açan örgütün liderlerinden biridir. Şu anda İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibidir. Tıp eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Tıp fakültesi döneminde, PKK üyeliği nedeniyle hüküm giymiş ve yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmıştır. Cezaevinden serbest kaldıktan sonra eğitimine devam ederek mezun olmuştur. Zorunlu hizmetini Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3 yıl boyunca yapmış, sonrasında ise İstanbul'daki çeşitli hastanelerde çalışmıştır. Medisense Sağlık Hizmetleri'ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurmuş ve şirketin yüzde 100 hissedaridir.