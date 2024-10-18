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Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?

Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?
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Yenidoğan Çetesi hakkında iddianame hazırlandı Hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesinde İddianamedeki korkunç detaylar ortaya çıktı. Peki, Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan iddianame değerlendirilme yapılması için Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin korkunç detayları ortaya çıktı. Peki, Fırat Sarı kimdir? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir?

YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ FIRAT SARI KİMDİR?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan iddianame değerlendirilme yapılması için Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Öte yandan örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin korkunç detayları ortaya çıktı.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke, değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirme aşamasında olan iddianameyi kabul etmesi halinde sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

Hazırlanan iddianamede 47 kişi şüpheli ve 19 sağlık kuruluşuna yer verilirken 10 bebeğin ise hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede Fırat Sarı liderliğindeki ve yöneticiliğini İlker Gönen ile Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı suç örgütünün esas amacının işletmesini devir aldıkları yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamakları ile oynama yaparak SGK'dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtildi.

İddianamede bazı bebeklerin yoğun bakıma girdikten sonra kilo alması gerekirken aksine ciddi kilo kaybı yaşadığı da aktarılırken, Yenidoğan Suç Örgütü'nün ve örgüte yardım eden hastane yönetimlerinin sırf giderleri azaltmak ve maddi menfaat temin etmek adına bebeklere yeterli besin verme işlemini yerine getirmedikleri, tapelerde "TPN tüketimini azaltın" şeklinde talimatların yer aldığı da açıklandı. İddianame çerçevesinde şüpheliler örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında ayrı ayrı 324 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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