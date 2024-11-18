Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve tutuklandı mı? Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı?

Yenidoğan çetesinin doktoru Fırat Sarı hangi hastanede çalıştı? Fırat Sarı hakkında ihmalkar davranışlarıyla bazı bebek ölümlerine yol açtığı iddiaları dikkat çekiyor. Fırat Sarı kimdir, kaç yaşındadır? Yenidoğan bebek çetesi lideri Fırat Sarı, hangi hastanelerde görev yaptı? Detaylar haberimizdedir…

FIRAT SARI KİMDİR?

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Fırat Sarı, öğrencilik yıllarında PKK üyeliği nedeniyle yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmıştır. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimine devam ederek fakülteden mezun olmuştur. Zorunlu hizmetini Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3 yıl boyunca tamamladıktan sonra, İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapmıştır. Yaklaşık 7-8 yıl önce Medisense Sağlık Hizmetleri'ni kurmuş ve şirketin yüzde 100 hisseli sahibi olmuştur.

YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİ KİMDİR?

Fırat Sarı, İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere yönlendirerek haksız kazanç elde eden ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden olduğu iddia edilen bir örgütün liderlerinden biridir. İstanbul'da Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmakta olup, aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin de sahibidir.