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Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi lideri)

Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi lideri)
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Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Fırat Sarı'nın yaşamı, nereli olduğu ve diğer bilgileri hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. Fırat Sarı kimdir, kaç yaşında ve nereli, tüm bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve bu süreçte ihmalkar davranışları sonucu ölümlerine yol açan çete hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianameye dönüştürüldü. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Peki, Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FIRAT SARI KİMDİR?

Fırat Sarı, İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden ve bu süreçteki ihmalkar davranışları nedeniyle ölümlerine yol açan örgütün liderlerinden biridir. Şu anda İstanbul'daki Özel Reyap Hastanesi'nde görev yapmaktadır ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibidir. Tıp eğitimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Tıp fakültesi döneminde, PKK üyeliği nedeniyle hüküm giymiş ve yaklaşık 5 yıl cezaevinde kalmıştır. Cezaevinden serbest kaldıktan sonra eğitimine devam ederek mezun olmuştur. Zorunlu hizmetini Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3 yıl boyunca yapmış, sonrasında ise İstanbul'daki çeşitli hastanelerde çalışmıştır. Medisense Sağlık Hizmetleri'ni yaklaşık 7-8 yıl önce kurmuş ve şirketin yüzde 100 hissedaridir.

Fırat Sarı kimdir? Fırat Sarı kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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