Fırat Parlak kimdir? Fırat Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Parlak biyografisi nedir?

Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur. Daha sonra TOLGSHOW programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir. Peki, Fırat Parlak kimdir? Fırat Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Parlak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FIRAT PARLAK KİMDİR?

Fırat Doğu Parlak (d. 22 Eylül 1975, Çorlu), Türk yapımcı, yönetmen ve senarist.

Fırat Doğu Parlak, 22 Eylül 1975 tarihinde Çorlu'da doğdu. Aslen İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu yerde tamamladı. Daha sonra yönetmenlik yapmaya başladı.

KARİYERİ

Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı ve programı yönlendirdi. İlk kez Komedi Dükkanı adlı projeyi hayata geçirdi. Programın patenti kendisine aittir. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve Cümbür Cemaat Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.

15 Haziran 2011 tarihinde Komedi Dükkanı: Yolun Sonu adlı bölüm ile yayın hayatına son verdi. Programın sonlanmasından bir süre sonra Arkadaşım Hoşgeldin adlı turne ile Türkiye'yi gezen ekip, 2014 yılbaşında yine Arkadaşım Hoşgeldin adlı bir program ile televizyonlara geri dönmüştür. Daha sonra Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur. Daha sonra TOLGSHOW programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir.

ÖZEL HAYATI

20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlenmiştir.

FİLMOGRAFİSİ

Yönetmenlik Yaptığı Projeler

Komedi Dükkanı - 2007-2011

Mert ile Gert - 2008-2009

Gecekondu - 2010

Arkadaşım Hoşgeldin - 2013-2015

Müdür Ne'aptın - 2016

TOLGSHOW - 2017-2018

TOLGSHOW Filtresiz - 2021

Senaristlik Yaptığı Projeler

Ah Kalbim - 2009

Cümbür Cemaat Aile - 2010

Yapımcılık Yaptığı Projeler

Şebeke - 2012

Hadi İnşallah - 2014

Kim O! - 2014

Deli Gönül - 2017

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 - 2017

Kefaret - 2020-2021

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