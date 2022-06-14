Fırat Parlak kimdir? Fırat Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Parlak biyografisi nedir?
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Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı ve programı yönlendirdi. İlk kez Komedi Dükkanı adlı projeyi hayata geçirdi. Programın patenti kendisine aittir. Peki, Fırat Parlak kimdir? Fırat Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Parlak hayatı ve biyografisi nedir?
Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur. Daha sonra TOLGSHOW programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir. Peki, Fırat Parlak kimdir? Fırat Parlak kaç yaşında, nereli? Fırat Parlak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Fırat Doğu Parlak (d. 22 Eylül 1975, Çorlu), Türk yapımcı, yönetmen ve senarist.
Fırat Doğu Parlak, 22 Eylül 1975 tarihinde Çorlu'da doğdu. Aslen İlkokul, ortaokul ve liseyi doğduğu yerde tamamladı. Daha sonra yönetmenlik yapmaya başladı.
Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yaptı. Kariyerinin dönüm noktası olan, Tolga Çevik'in oynadığı Komedi Dükkanı'nda yönetmenlik yaptı ve programı yönlendirdi. İlk kez Komedi Dükkanı adlı projeyi hayata geçirdi. Programın patenti kendisine aittir. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan Mert ile Gert ve Cümbür Cemaat Aile dizilerinin de yönetmenliğini yaptı.
15 Haziran 2011 tarihinde Komedi Dükkanı: Yolun Sonu adlı bölüm ile yayın hayatına son verdi. Programın sonlanmasından bir süre sonra Arkadaşım Hoşgeldin adlı turne ile Türkiye'yi gezen ekip, 2014 yılbaşında yine Arkadaşım Hoşgeldin adlı bir program ile televizyonlara geri dönmüştür. Daha sonra Müdür Ne'aptın ile yollarına devam etmişlerdir. "Sen devam et, ben montajda atarım o kısmı" sözü meşhurdur. Daha sonra TOLGSHOW programında, Tolga Çevik ile birlikte bir önceki formatlarla aynı şekilde devam etmiştir.
20 Şubat 2016 tarihinde Belçika'da oyuncu Burcu Kara ile evlenmiştir.
Yönetmenlik Yaptığı Projeler
Komedi Dükkanı - 2007-2011
Mert ile Gert - 2008-2009
Gecekondu - 2010
Arkadaşım Hoşgeldin - 2013-2015
Müdür Ne'aptın - 2016
TOLGSHOW - 2017-2018
TOLGSHOW Filtresiz - 2021
Senaristlik Yaptığı Projeler
Ah Kalbim - 2009
Cümbür Cemaat Aile - 2010
Yapımcılık Yaptığı Projeler
Şebeke - 2012
Hadi İnşallah - 2014
Kim O! - 2014
Deli Gönül - 2017
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 - 2017
Kefaret - 2020-2021