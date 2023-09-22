Son yıllarda Suriye'de yaşanan kuraklık, ülkede ciddi bir insani krize yol açmış durumda. Özellikle ülkenin kuzey bölgelerinde Fırat Nehri'nin suları büyük ölçüde çekildi ve birçok gölet yok olma noktasına geldi. Peki, Fırat Nehri kuruyor mu, kurudu mu? Fırat Nehri kuruyunca ne olur, kuruyacak mı?

Tarım alanlarına ve su kaynaklarına erişimde büyük zorluklar yaşanmasına neden olan bu kuraklık, Suriye'nin yaklaşık on yıl süren iç savaşın ardından kuraklıkla mücadele etmek zorunda kalmasıyla bağlantılıdır. Peki, Fırat Nehri kuruyor mu, kurudu mu? Fırat Nehri kuruyunca ne olur, kuruyacak mı?

FIRAT NEHRİ KURUYOR MU, KURUDU MU?

Birçok köylü, ekinlerinin ve ağaçlarının kurumasıyla birlikte yeni bir yerleşim yeri arayışına girmek zorunda kalıyor. İnsanlar hem tarım yapmak hem de içme suyu temin etmek konusunda büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Savaşın yıkıcı etkileri zaten devam ederken, kuraklık gibi doğal afetler de ülkedeki insani krizi derinleştiriyor. Suriye'nin bu zorlu dönemde nasıl bir çözüm bulacağı büyük bir soru işareti olarak duruyor.