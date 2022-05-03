Fırat Develioğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Galatasaray'ın yeni başkan adayı Fırat Develioğlu kimdir, serveti ne kadar?

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FIRAT DEVELİOĞLU GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYI MI?

Fırat Develioğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kuruluna Fırat Develioğlu tarafından yapılan başvuru sonucunda tedbir kararı koymuştu. Bu durumda sarı-kırmızılılarda seçim iptal olmuştu. Bu kararın ardından Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

FIRAT DEVELİOĞLU KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni başkan adayı olduğunu açıklayan Fırat Develioğlu, Kazakistan'ın önemli iş adamları arasında yer almaktadır. Galatasaray eski sicil kurulu başkanı Serdar Eder ve Galatasaray Lisesi 113. döneminden sınıf arkadaşı olan Fırat Develioğlu, aynı zamanda başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ikinci başkanı olarak görev yapacak olan Osman Kocaman'ın da sınıf arkadaşı olduğu bilinmektedir. Uzun yıllardır Kazakistan'da yaşayan Fırat Develioğlu, şı sıralarda Türkiye'de mümessillik faaliyetleri yürütmektedir.

Galatasaray'da olağanüstü seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu, Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü üyesi olan Fırat Develioğlu, mali genel kurulun iptalini isterken doğru bir davranışta bulunduğunu ve yeni yapılacak seçimin durdurulması konusunda da ilkeli ve hukuki bir talepte bulunduğunu savundu. Develioğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, iki başkan adayının da amacının 39'uncu başkan olarak resmini müzeye astırmaktan başka hiçbir hedefleri olmadığını iddia ederken, "Benim yaptığım müracaat Galatasaray'ın kongresini en fazla 21 gün geciktirebilir. Mahkeme tedbir koyduğu anda 21 gün sonrasına kulüp seçim kararı alabilir ve ben bunu hiç bir şekilde durduramam. Bana en fazla söylenebilecek söz ' Galatasaray'ın kongresini 21 gün geciktiren insan' yakıştırması olur" şeklinde konuştu.

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