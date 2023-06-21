İstanbul'da "kasten öldürme" ve "polise mukavemet" de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranan organize suç örgütü lideri Fırat Delibaş ve beraberindeki 5 adamı yakalanarak gözaltına alındı. Gelişme sonrası Fırat Delibaş kimdir? Fırat Delibaş yakalandı mı merak edildi.

FIRAT DELİBAŞ YAKALANDI MI?

'Kasten öldürme' ve 'polise mukavemet' de dahil hakkında yürütülen bir dizi dava nedeniyle her yerde aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Fırat Delibaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar derinleştirildi. Çete elebaşının izini süren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin Esenyurt ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı Gümüş Panaroma Sitesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Zanlının adresini tespit eden emniyet güçleri, Delibaş ile birlikte suç ağına mensup 5 kişinin daha aynı bölgede hareket ettiklerini saptadı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bugün söz konusu adrese yapılan baskında Fırat Delibaş ile birlikte geçmiş yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde 'çete üyesi' olarak soruşturma geçirmiş Cuma B., Şehmus D., Nevzat Y., Mehmet B. ve Efraim Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan suç ağının elebaşı ve fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FIRAT DELİBAŞ KİMDİR?

Kürt kökenli olduğu bilinen Delibaş, Diyarbakır'da hataya gözlerini açtı. 2000'li yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fırat Delibaş, ülkenin ünlü kapkaç çetelerinin birinin başında olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.