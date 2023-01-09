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Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacak?

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Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor ve Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Sevilen dizi Yalı Çapkını oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor ve Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacağı araştırılıyor. Peki, Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacak?

08 Ocak 2023 Star Yayın Akışı08 Ocak 2023 Star Yayın Akışı
Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyorYakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine Fırat Çelik mi giriyor merak ediliyor. Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor ve Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacak? Detaylar haberimizdedir…

FIRAT ÇELİK YALI ÇAPKINI DİZİSİNE Mİ GİRİYOR?

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisine Mine Tugay'dan sonra yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de kadroya dahil oluyor. Çelik dizide "Efe" rolünü oynayacak. Tugay'ın ardından yakışıklı oyuncu Fırat Çelik de konuk oyuncu olacak.

FIRAT ÇELİK YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burcu Alptekin'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay "Defne" rolüyle konuk olmuştu. Tugay'ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor. Dizide "Efe" rolünü oynayacak olan Çelik, gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun dizide 5 bölüm kalması planlanıyor.

Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisine mi giriyor? Fırat Çelik Yalı Çapkını dizisinde hangi rolü oynayacak?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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