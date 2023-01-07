Gündemde yer alan isimlerden biri olan Fırat Çelik hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Fırat Çelik'in hayatını araştırıyor. Peki, Fırat Çelik kimdir? Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Fırat Çelik hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

Fırat Çelik (d. 25 Mart 1981, Ostfildern, Almanya) Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Fırat Çelik, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası bir kız kardeşi olan Fırat Çelik ailenin tek erkek çocuğudur.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa'da eğitim gören Fırat Çelik, Paris'in banliyösü Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulu'ndan sonra Langevin Wallon Lisesi'nde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü. Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt'un sahneye koyduğu, Anthony Burgess'in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007'de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik Johann Bertelli'nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.