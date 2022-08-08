Haber : Fırat Aydınus (Son Karar) izle! Fırat Aydınus (penaltı yorumları) hangi kanalda çıkıyor, nasıl izleniyor? - Haberler

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Fırat Aydınus (Son Karar) izle! Fırat Aydınus (penaltı yorumları) hangi kanalda çıkıyor, nasıl izleniyor?

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Spor kanalına dönüşen TV8,5, yayınlarına başladı. Önce %100 Futbol programı ekranlara geldi. Ardından Fırat Aydınus, ekran karşısına Son Karar programıyla çıktı. Peki, Fırat Aydınus (Son Karar) izle! Fırat Aydınus (penaltı yorumları) hangi kanalda çıkıyor, nasıl izleniyor? İşte merak edilenler ve detayları…

Programın hemen öncesinde TV8,5 Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Yeni programın duyurusunu bir video ile yapan TV8,5'un paylaşımda "Maçlarda ne oldu? Çalınan tüm düdükler, en kritik anlar, en kritik kararlar... Göktuğ Sevinçli'nin sunduğu ve Fırat Aydınus'un son sözü söylediği Son Karar, TV8,5'ta." denildi. Peki Fırat Aydınus (Son Karar) izle! Fırat Aydınus(penaltı yorumları) hangi kanalda çıkıyor, nasıl izleniyor?

SON KARAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Spor kanalına dönüşen TV8,5, yayınlarına başladı. Önce %100 Futbol programı ekranlara geldi. Ardından Fırat Aydınus, ekran karşısına Son Karar programıyla çıktı. Göktuğ Sevinçli'nin sunduğu program, her maç günü %100 Futbol'un ardından ekranlara gelecek.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fırat Aydınus Gündem Spor Haberler

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